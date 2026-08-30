Chandigarh News: चंडीगढ़ में अब तक डेंगू के छह और एच1एन1 के 16 मरीज मिले
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:38 AM IST
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:38 AM IST
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चंडीगढ़। शहर में इस साल अब तक डेंगू के छह मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी 2026 से अब तक जुलाई में डेंगू के तीन और अगस्त में तीन मरीज मिले हैं। वहीं,इसी अवधि में एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) के 16 मामले सामने आए हैं। अगस्त में डेंगू के तीन मामले सामने आने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। विभाग की ओर से मच्छरों की रोकथाम और लार्वा की जांच पर भी जोर दिया जा रहा है। वहीं एच1एन1 के मरीजों को लेकर अस्पतालों में भी सतर्कता बरती जा रही है। विशेषज्ञों के अनुसार बदलते मौसम में वायरल संक्रमण के मामलों पर नजर रखना जरूरी है।
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