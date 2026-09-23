Chandigarh News: रामदरबार में महिला से पर्स झपट स्नैचर फरार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:12 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:12 AM IST
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चंडीगढ़। रामदरबार फेज-2 में सोमवार रात सब्जी खरीदने गई ज्योति से अज्ञात युवक पर्स झपटकर फरार हो गया। पर्स में करीब दो हजार रुपये, डेबिट कार्ड और जरूरी दस्तावेज थे। ज्योति अपनी बड़ी बहन के साथ विश्वकर्मा मंदिर के पास सब्जी खरीद रही थीं। करीब 20 वर्षीय युवक पीछे से आया और पर्स झपटकर भाग गया। ज्योति ने शोर मचाकर पुलिस हेल्पलाइन 112 पर सूचना दी। सैक्टर-31 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बयान दर्ज किए और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
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