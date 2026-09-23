Chandigarh News: जीएमएसएच-16 में नर्सिंग ऑफिसर को जड़ा थप्पड़, कान में लगे टांके

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मरीज की बहन को वार्ड से बाहर जाने को कहापुलिस को दी शिकायत में नर्सिंग ऑफिसर रमन ने बताया कि शनिवार को उनकी ड्यूटी पोस्टनेटल वार्ड में थी। इसी दौरान लेबर रूम से एक मरीज को पोस्टनेटल वार्ड-1 में शिफ्ट किया गया। मरीज की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और उसे वार्ड में शिफ्ट किए जाने के दौरान ड्रेसिंग की जा रही थी। इसी बीच एक महिला वार्ड के अंदर पहुंच गई। रमन ने उसे बाहर जाने के लिए कहा। महिला ने बताया कि उसकी बहन का बच्चा हुआ है और वह उसे देखने आई है। रमन के मुताबिक, उन्होंने महिला को समझाया कि मरीज के साथ केवल दो लोगों को ही वार्ड में रहने की अनुमति है। साथ ही मरीज की ड्रेसिंग चलने की जानकारी देते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहा गया और बताया कि मरीज के वार्ड में शिफ्ट होने के बाद वह उससे मिल सकती है।पहले बहस, फिर मोबाइल से वीडियो बनाने लगीशिकायत के अनुसार, इस बात पर महिला भड़क गई और रमन से बहस करने लगी। आरोप है कि उसने कथित तौर पर कहा कि रमन को नहीं पता कि वह कौन है। रमन ने दोबारा उसे वार्ड से बाहर जाने के लिए कहा। इसी दौरान महिला ने मोबाइल फोन से वार्ड के अंदर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। रमन ने उसे वीडियो बनाने से रोका और मोबाइल बंद करने के लिए कहा। वार्ड में अन्य महिला मरीज भी मौजूद थीं, इसलिए अंदर वीडियो बनाने पर आपत्ति जताई गई।थप्पड़ मारने के बाद गिर गई नर्सिंग ऑफिसरमोबाइल बंद करने को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि महिला ने रमन को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगने के बाद रमन गिर गईं और उनके कान में चोट लगी। चोट गंभीर होने पर उनका उपचार कराया गया, जिसमें कान पर टांके लगाए गए।पुलिस ने दर्ज किया मामलाघटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नर्सिंग ऑफिसर रमन की शिकायत के आधार पर आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रही है।