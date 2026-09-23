Chandigarh News: बल्ले से बरसे रन, गेंद से बरपा कहर... चंडीगढ़ की 241 रन से जीत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चंडीगढ़ की जीत में बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों का अहम योगदान रहा। पहली पारी में निखिल कुमार ने 110 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि कप्तान-विकेटकीपर आरुष भंडारी ने 73 रन बनाए। जम्मू-कश्मीर की ओर से बासित नजीर ने 121 रन की पारी खेली, लेकिन चंडीगढ़ के साहिल कुमार ने 51 रन देकर छह विकेट झटकते हुए टीम को पहली पारी में 57 रन की बढ़त दिलाई।दूसरी पारी में राघव वर्मा ने 184 रन की शानदार पारी खेली। आरुष भंडारी ने भी 128 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए जम्मू-कश्मीर के अरनव गुप्ता ने 44 और कामाक्ष शर्मा ने 39 रन बनाए। चंडीगढ़ के चेतन रेड्डू ने चार विकेट लिए।बल्लेबाजों ने रखी जीत की मजबूत नींवचंडीगढ़ के बल्लेबाजों ने दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन किया। पहली पारी में निखिल कुमार ने 110 रन की शतकीय पारी खेली, जबकि कप्तान आरुष भंडारी ने 73 रन बनाए। दूसरी पारी में राघव वर्मा ने 184 रन की बड़ी पारी खेलकर जम्मू-कश्मीर के सामने विशाल लक्ष्य रखा। आरुष भंडारी ने भी 128 रन बनाकर टीम के स्कोर को 439 रन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।साहिल के छक्के से शुरू हुआ गेंदबाजों का दबदबाचंडीगढ़ के गेंदबाजों ने भी जम्मू-कश्मीर को संभलने का मौका नहीं दिया। पहली पारी में साहिल कुमार ने 51 रन देकर छह विकेट झटके और टीम को 57 रन की बढ़त दिलाई। दूसरी पारी में चेतन रेड्डू ने चार विकेट लेकर जम्मू-कश्मीर की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जयंत वशिष्ठ और साहिल कुमार ने दो-दो विकेट लेकर चंडीगढ़ की जीत पर मुहर लगा दी।