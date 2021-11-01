Chandigarh News: 25 और 26 सितंबर को गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, उमस से मिलेगी राहत

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पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ सहित पूरे पंजाब और हरियाणा में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा, कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। चंडीगढ़ सिटी में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी 35.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान 23.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 1.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। चंडीगढ़ वेधशाला के अनुसार हवा में अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 90 फीसदी तक पहुंच गई जिसके कारण दिन के समय लोगों को हल्की उमस का सामना करना पड़ा।

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चंडीगढ़। चंडीगढ़ में दो दिन तक धूप और बादलों की आवाजाही के बाद 25 और 26 सितंबर को गरज-चमक के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस संभावित बारिश से पिछले कुछ दिनों से जारी उमस और गर्मी से लोगों को खासी राहत मिल सकती है।