Chandigarh News: 26.78 ग्राम हेरोइन के साथ महिला गिरफ्तार
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 02:09 AM IST
विज्ञापन
मनीमाजरा। मनीमाजरा थाना पुलिस ने 29 वर्षीय माया देवी को 26.78 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार वह इंदिरा कॉलोनी निवासी है और गोविंदपुरा में रह रही थी। पुलिस कथित तौर पर नशे की सप्लाई में छह-सात साल के बच्चे के इस्तेमाल और ग्राहक से फोन पर संपर्क रखने के पहलू की भी जांच कर रही है। कार्रवाई कच्ची पार्किंग, डीसी मोंटेसरी स्कूल के पास की गई। पुलिस ने धारा 21 एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी का पति रणजीत सिंह भंडारी पहले से नशा तस्करी के मामले में जेल में है। थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने कार्रवाई की बात कही।
विज्ञापन