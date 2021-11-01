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Hindi News ›   Chandigarh ›   Sector-16's '29 Back Service Lane' to undergo a makeover; work has commenced at a cost of 83.86 lakh.

Chandigarh News: सेक्टर-16 की 29 बैक सर्विस लेन का होगा कायाकल्प, 83.86 लाख से शुरू हुआ काम

Sun, 06 Sep 2026 01:51 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:51 AM IST
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Sector-16's '29 Back Service Lane' to undergo a makeover; work has commenced at a cost of 83.86 lakh.

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चंडीगढ़। सेक्टर-16 के ए, बी, सी और डी ब्लॉक की 29 बैक सर्विस लेन अब नए सिरे से बनाई जाएंगी। लंबे समय से खस्ताहाल सर्विस लेन के पुनर्निर्माण पर नगर निगम 83.86 लाख रुपये खर्च करेगा। शनिवार को मेयर और एरिया पार्षद सौरभ जोशी ने मौके पर पहुंचकर काम की शुरुआत कराई। निगम ने प्रोजेक्ट को छह महीने में पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
सर्विस लेन की खराब हालत के कारण स्थानीय लोगों को लंबे समय से परेशानी हो रही थी। बारिश के दौरान टूटी सतह और जलभराव से आवाजाही प्रभावित होती थी। स्थानीय निवासी इन गलियों के पुनर्निर्माण की मांग लगातार उठा रहे थे। अब निगम ने एस्टीमेट तैयार कर काम शुरू कर दिया है। काम शुरू होने के मौके पर रेजिडेंट्स रमेश सिंगला, डॉ. अजय गर्ग, मनजीत ओबेरॉय, शेली गर्ग, डॉ. बरिंदर पॉल सिंह समेत अन्य लोग मौजूद रहे। लोगों ने लंबे समय से लंबित मांग पर काम शुरू होने पर मेयर का आभार जताया।
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मेयर सौरभ जोशी ने कहा कि विकास केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसका असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखना चाहिए। सेक्टर-16 की 29 बैक सर्विस लेन का पुनर्निर्माण लंबे समय से लंबित मांग थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने निगम के इंजीनियरिंग अधिकारियों को काम की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने और तय छह महीने की अवधि में प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही काम के दौरान स्थानीय निवासियों को कम से कम परेशानी हो, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।
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