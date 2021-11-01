Chandigarh News: लगातार छठी बार अपर महासालिसिटर बने सत्यपाल जैन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:22 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:22 AM IST
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चंडीगढ़। पूर्व सांसद सत्यपाल जैन को केंद्र सरकार ने अपर महासालिसिटर के पद पर लगातार छठे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 तक रहेगा। जैन ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उन्हें 11 साल से अधिक समय तक इस संस्थान की सेवा का अवसर मिला।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 में चंडीगढ़ में अपर महासालिसिटर का पद नए सिरे से सृजित किया था। जैन की पहली नियुक्ति 9 अप्रैल 2015 को तीन वर्ष के लिए हुई थी। वर्तमान पद पर वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भारत सरकार के सभी मुकदमों के लिटिगेशन इंचार्ज हैं।
हाईकोर्ट में भारत सरकार के करीब 200 वकीलों का पैनल उनके अधीन काम करता है। इनमें डिप्टी एसजी, सीनियर पैनल काउंसल और सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल शामिल हैं। जिला अदालतों में भी वह केंद्र के मुकदमों के प्रभारी हैं। जैन संविधान विशेषज्ञ वकील हैं। वे करीब 10 वर्ष तक पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे और विभिन्न अदालतों में पार्टी की पैरवी कर चुके हैं। लिब्राहन आयोग में भी करीब 12 वर्ष तक पार्टी का पक्ष रखा।
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिसंबर 2014 में चंडीगढ़ में अपर महासालिसिटर का पद नए सिरे से सृजित किया था। जैन की पहली नियुक्ति 9 अप्रैल 2015 को तीन वर्ष के लिए हुई थी। वर्तमान पद पर वह पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में भारत सरकार के सभी मुकदमों के लिटिगेशन इंचार्ज हैं।
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हाईकोर्ट में भारत सरकार के करीब 200 वकीलों का पैनल उनके अधीन काम करता है। इनमें डिप्टी एसजी, सीनियर पैनल काउंसल और सेंट्रल गवर्नमेंट काउंसिल शामिल हैं। जिला अदालतों में भी वह केंद्र के मुकदमों के प्रभारी हैं। जैन संविधान विशेषज्ञ वकील हैं। वे करीब 10 वर्ष तक पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के प्रभारी रहे और विभिन्न अदालतों में पार्टी की पैरवी कर चुके हैं। लिब्राहन आयोग में भी करीब 12 वर्ष तक पार्टी का पक्ष रखा।
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