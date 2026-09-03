Chandigarh News: संजीव सिंगला को जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्त

विज्ञापन



पीएम श्री जीएमएसएसएस धनास की प्रिंसिपल भवनीत कौर को डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी-1 की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, जीएमएसएसएस आरसी-1 मलोया की प्रिंसिपल उपासना शर्मा को डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी-2 का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा जीएमएसएसएस-32 की प्रिंसिपल संगीता छाबड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर वोकेशनल एजुकेशन और जीएमएसएसएस-35 की प्रिंसिपल सीमा बी. ग्रोवर को असिस्टेंट डायरेक्टर एडल्ट एजुकेशन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। विज्ञापन

पीएम श्री जीएमएसएसएस धनास की प्रिंसिपल भवनीत कौर को डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी-1 की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, जीएमएसएसएस आरसी-1 मलोया की प्रिंसिपल उपासना शर्मा को डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी-2 का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा जीएमएसएसएस-32 की प्रिंसिपल संगीता छाबड़ा को असिस्टेंट डायरेक्टर वोकेशनल एजुकेशन और जीएमएसएसएस-35 की प्रिंसिपल सीमा बी. ग्रोवर को असिस्टेंट डायरेक्टर एडल्ट एजुकेशन का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

चंडीगढ़। शिक्षा विभाग ने बुधवार को प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव करते हुए पांच अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। संजीव कुमार सिंगला को जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) नियुक्त किया गया है। वह इससे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर एडल्ट एजुकेशन के पद पर तैनात थे।