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Chandigarh News: एएमसीसी में नर्सिंग स्टाफ की कमी, 10 नवजातों की जिम्मेदारी एक नर्स पर

Thu, 03 Sep 2026 02:20 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:20 AM IST
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Shortage of nursing staff at AMCC; one nurse responsible for 10 newborns
चंडीगढ़। पीजीआई के एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर (एएमसीसी) में नर्सिंग स्टाफ की कमी को लेकर पीजीआई नर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन ने चिंता जताई है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री को भेजे पत्र में एसोसिएशन ने कहा कि मरीजों को नए सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन पर्याप्त स्वीकृत नर्सिंग स्टाफ तैनात नहीं किया गया। इससे नवजातों और माताओं की देखभाल प्रभावित होने का खतरा है।
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एसोसिएशन के अनुसार, कुछ नर्सों के जिम्मे एक साथ 10 से अधिक नवजातों की देखभाल है, जबकि स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट के मानकों के अनुसार एक नर्स के जिम्मे अधिकतम दो से तीन नवजात होने चाहिए। इससे नर्सिंग कर्मियों पर अत्यधिक काम का दबाव और थकान बढ़ रही है। एसोसिएशन ने मरीजों की शिफ्टिंग व स्टाफ प्रबंधन की स्वतंत्र जांच, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और मानकों के अनुरूप तत्काल पर्याप्त स्टाफ तैनात करने की मांग की है।
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