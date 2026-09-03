Chandigarh News: पीयू में रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स में दाखिले का मौका, 11 सितंबर तक करें आवेदन
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:20 AM IST
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चंडीगढ़। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर नैनोसाइंस एंड नैनोटेक्नोलॉजी ने सत्र 2026-27 के लिए बीएससी ऑनर्स इन सस्टेनेबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी में दाखिले के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स या बायोलॉजी विषय होना जरूरी है। अभ्यर्थी के 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए। कोर्स में सौर और पवन ऊर्जा, बायोएनर्जी, ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट ग्रिड जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इच्छुक विद्यार्थी 11 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। दाखिले के लिए काउंसलिंग 15 सितंबर को होगी। पीयू ने आवेदन से पहले सेंटर की वेबसाइट पर पूरी जानकारी देखने की सलाह दी है।
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