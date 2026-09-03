Chandigarh News: जिला बार चुनाव में घमासान, आज खुले सदन में दावेदारों का इम्तिहान

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सभी प्रत्याशियों को मतपत्र में नाम के क्रम के अनुसार बोलने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ कार्यकारी सदस्यों के प्रत्याशियों को दो मिनट, कनिष्ठ कार्यकारी सदस्यों को तीन मिनट और अन्य पदों के प्रत्याशियों को चार मिनट दिए जाएंगे।अध्यक्ष पद पर चार चेहरेअध्यक्ष पद पर ए.एस. गुजराल, गगन अग्रवाल, रविंदर सिंह बस्सी (जॉली) और सुनील नारंग मैदान में हैं। चारों प्रत्याशी लगातार अधिवक्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। चार दावेदार होने से वोटों का समीकरण भी अहम माना जा रहा है। खुले सदन में अब प्रत्याशियों के एजेंडे और प्राथमिकताओं पर बार सदस्यों की नजर रहेगी।इन पदों पर भी सीधा मुकाबलाउपप्रधान (सामान्य) पद पर अभय जोशी और धर्मिंदर सिंह आमने-सामने हैं। महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित उपप्रधान पद पर गीतांजलि वाधवा और प्रतिभा भंडारी के बीच मुकाबला है। सचिव पद के लिए नरेश कुमार और तेजविंदर सिंह गिल मैदान में हैं। संयुक्त सचिव पद पर पुष्पिंदर सिंह, सुनील कुमार पांडे और सुरभि यादव दावेदार हैं। खजांची पद के लिए प्रतीक गर्ग और पुनीत छाबड़ा चुनाव लड़ रहे हैं। महिला आरक्षित पुस्तकालय सचिव पद पर नीता कुमारी और उषा आमने-सामने हैं।पांच कनिष्ठ कार्यकारी पद, 12 उम्मीदवारकनिष्ठ कार्यकारिणी सदस्यों के पांच पदों के लिए 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें दो पद महिला अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित हैं। प्रत्याशियों में अखिल अरोड़ा, अलका अरोड़ा, अनीता रानी, धीरज कुमार, ईशान गोयल, इशमनजीत कौर, पल्लवी शर्मा, राजेश ढाकर, रितिका बजाज, सुनील कुमार, स्टालिनजीत सिंह और विश्वास कुमार शामिल हैं।संशोधित मतपत्र जारीचुनाव समिति की ओर से संशोधित मतपत्र जारी किया जा चुका है। मतदाताओं को पसंद के प्रत्याशी के नाम के सामने दिए बॉक्स में स्पष्ट निशान लगाने का निर्देश दिया गया है। चमन लाल रिटर्निंग अधिकारी हैं। सुनील बिलगा, मंदीप कुमार, डॉ. सुशीला भारद्वाज और अमरजीत सिंह गुज्जर सहायक रिटर्निंग अधिकारी हैं। आज खुले सदन के बाद चुनावी माहौल और गर्म होने की उम्मीद है। 11 सितंबर को मतदान के साथ जिला बार एसोसिएशन की नई टीम का फैसला होगा।