बहुचर्चित समझौत एक्सप्रेस ब्लास्ट केस की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। आज एनआईए की विशेष अदालत में पाक महिला की गवाही पर फैसला होना था। सुनवाई दोपहर बाद शुरू हुई, क्योंकि वकीलों की हड़ताल चल रही है। सुनवाई के दौरान राहिला वकील की याचिका पर दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी। अब सुनवाई 20 मार्च को होगी। बता दें मामले की पिछली सुनवाई में इस केस में फैसला आने की संभावना थी, लेकिन पाकिस्तानी महिला राहिला वकील नाम ने कोर्ट में याचिका दायर कर दी। महिला ने इस मामले में नए सबूत होने का दावा किया था।

