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इस रिपोर्ट में पंजाब के तीन वरिष्ठ नेता प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति के प्रभारी विजय इंदर सिंगला व चुनाव प्रचार समिति के सह अध्यक्ष एवं विधायक राणा गुरजीत सिंह ही सक्रिय दिखे। विज्ञापन



सांसद एवं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदरसिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत 10 वरिष्ठ कांग्रेसी केंद्रीय नेतृत्व के मुद्दों को आगे बढ़ाने में असक्रिय रहे। पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को आधार बनाया गया था। विज्ञापन विज्ञापन

इस रिपोर्ट में पंजाब के तीन वरिष्ठ नेता प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति के प्रभारी विजय इंदर सिंगला व चुनाव प्रचार समिति के सह अध्यक्ष एवं विधायक राणा गुरजीत सिंह ही सक्रिय दिखे।सांसद एवं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदरसिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा समेत 10 वरिष्ठ कांग्रेसी केंद्रीय नेतृत्व के मुद्दों को आगे बढ़ाने में असक्रिय रहे। पार्टी सूत्र बताते हैं कि इस एक्सरसाइज के लिए राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे में हुए ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम को आधार बनाया गया था। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले वे वरिष्ठ कांग्रेसी सोशल मीडिया मंचों पर कितने सक्रिय हैं, जिनके कंधों पर चुनाव की बड़ी जिम्मेदारी है, यह देखने के लिए राहुल गांधी ने विशेष आईटी टीम से एक रिपोर्ट तैयार करवाई है। राहुल ने यह भी जांचा कि ये नेता पार्टी हाईकमान के मुद्दों के प्रति कितने गंभीर हैं और उन्हें आगे बढ़ाते हैं या नहीं।

कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व यह देखना चाहता था कि पंजाब में प्रदेशाध्यक्ष समेत चुनावी तैयारियों के लिए गठित की गई समितियों के अध्यक्ष व सह अध्यक्ष पार्टी हाईकमान के मुद्दों को अपने-अपने सोशल मीडिया मंचों के तहत पंजाब में कितना आगे बढ़ाते हैं।





दरअसल, कांग्रेस इस तरह के कार्यक्रम उन राज्यों में भी करने की योजना बना रही है, जहां साल 2027 में चुनाव प्रस्तावित हैं मगर उससे पहले संबंधित राज्यों के वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की पार्टी हाईकमान के मुद्दों के प्रति रुचि व गंभीरता जांचने के लिए आईटी टीम की ओर से यह विशेष रिपोर्ट तैयार करवाई गई।



नेताओं के खंगाले सोशल मीडिया अकाउंट

पंजाब में चुनाव समितियों की कमान संभालने वाले 13 वरिष्ठ नेताओं के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए। इस दौरान यह सामने आया कि प्रदेशाध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, चुनाव प्रबंधन एवं समन्वय समिति के प्रभारी विजय इंदर सिंगला व चुनाव प्रचार समिति के सह अध्यक्ष एवं विधायक राणा गुरजीत सिंह ने ही राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के अपने सोशल मीडिया मंचों पर प्रसारित कर आगे बढ़ाया।



