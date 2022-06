Bharat Bandh: पंजाब पुलिस को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश, चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा कड़ी, कुछ संगठनों ने आज बुलाया भारत बंद

पंजाब में भारत बंद की कॉल के बाद 20 जून को पुलिस हाई अलर्ट है। कुछ संगठनों ने भारत बंद का एलान किया। इसके बाद पूरे प्रदेश में सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। सेना भर्ती की तैयारी कराने वाले कोचिंग संस्थानों के बाहर सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। कई राज्यों में अग्निपथ योजना का विरोध और हिंसा की घटनाओं के बाद पंजाब में पुलिस को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया गया है। लुधियाना समेत प्रदेश के तमाम शहरों में पुलिस के जवान तैनात हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बेहद सख्त है। पुलिस हर गतिविधि पर नजर रख रही है।उधर, हरियाणा में भी भारत बंद को लेकर प्रशासन सतर्क हैं। सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

