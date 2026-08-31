हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र: भूपेंद्र हुड्डा बोले-किसके आदेश पर हमारा दोबारा अपमान हुआ, सीएम ने दिया जवाब

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सदन में भूपेंद्र हुड्डा ने आरोप लगाया कि आज फिर प्रदर्शन के दाैरान हमारी बेइज्जती हुई है। हमें रोका गया। यह बताया जाए कि यह किसके आदेश से हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका सम्मान कर रहा हूं, प्रोसिडिंग निकलवा लो, अगर मैंने कुछ कहा हो तो। मैंने तो यहां तक कहा था कि आप चेंबर में आकर वीडियो देख लो। मैंने सिर्फ यह कहा था कि गुंडागर्दी हमारी तरफ से नहीं, बल्कि आपकी तरफ से चल रही थी। मैंने कोई अनपार्लियामेंट्री शब्द नहीं बोला है। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि जनता के मुद्दे सदन में उठने चाहिए लेकिन यह ऐसा नहीं होने दे रहे हैं। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ।इसके बाद वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वर्ष 2026-27 की पहली अनुपूरक मांगें सदन में पेश करेंगे। अलग-अलग विभागों के लिए 5,500 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त राजस्व और पूंजीगत खर्च का प्रावधान मांगा गया है। इनमें ऊर्जा, उद्योग, लघु उद्योग और सिंचाई विभाग की मांगें प्रमुख हैं। इसके अलावा शहरी विकास, पंचायत, लोक निर्माण, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य एवं आपूर्ति और गृह विभाग समेत अन्य विभागों के लिए भी अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव है।सरकार जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2024 को हरियाणा में लागू करने का प्रस्ताव रखेगी। इसके तहत छोटे जल प्रदूषण अपराधों को आपराधिक श्रेणी से बाहर करने और दंड व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत बनाने का प्रावधान है।सरकार सदन में नौ नए विधेयक पेश करेगी। इनमें हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, हरियाणा स्थानीय लेखा परीक्षा विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, हरियाणा राज्य महिला आयोग संशोधन विधेयक, माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक और हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद निरसन विधेयक प्रमुख हैं। इसके अलावा शामलात भूमि और विधि अधिकारियों से संबंधित संशोधन विधेयक भी सदन में रखे जाएंगे।चार विधेयकों पर सदन में विचार कर उन्हें पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें हरियाणा न्यायालय संशोधन विधेयक, हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक और बाबा खाटू श्याम चुलकाना धाम तीर्थ विधेयक शामिल हैं।हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिए वर्ष 1975 के कानून में बदलाव किया जाएगा। इसमें ऐसे पुराने प्रावधान हटाए जाएंगे जो अब प्रभावी नहीं हैं। इसके अलावा वर्ष 2026 में बनाए गए केंद्रीय कानून के अनुरूप संबंधित प्रावधानों में भी बदलाव किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के विकास और नियमन से जुड़े कानून को मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप बनाना है।हरियाणा राज्य फिजियोथेरेपी परिषद (निरसन) विधेयक, 2026 के जरिये वर्ष 2020 के राज्य कानून को समाप्त किया जाएगा। केंद्र के राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य देखभाल व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 में फिजियोथेरेपी को शामिल किए जाने के बाद राज्य में अलग परिषद की आवश्यकता नहीं रह गई है। इसी कारण वर्ष 2020 के कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही परिषद से जुड़े पद, अधिकार और संबंधित प्रावधान भी समाप्त हो जाएंगे।हरियाणा अग्निशमन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 के जरिये वर्ष 2016 के कानून में संशोधन किया जाएगा। इसमें पुराने शब्दों और प्रावधानों को मौजूदा व्यवस्था के अनुरूप बदला जाएगा। अग्निशमन सेवाओं से जुड़े कुछ अधिकारों और प्रक्रियाओं को भी स्पष्ट किया जाएगा। सरकार का कहना है कि संशोधन का उद्देश्य कानून को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप बनाना और विभागीय कामकाज में अधिक स्पष्टता लाना है।