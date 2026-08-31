हरियाणा के स्कूलों में शिक्षकों की कमी होगी दूर: प्रतिनियुक्ति के निर्देश, छात्र हित को प्राथमिकता

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

निदेशक मौलिक शिक्षा मनीता मलिक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहां जरूरत के अनुसार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जा सकती है।आदेश के अनुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) की ड्यूटी के कारण कुछ स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। ऐसी प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर सकते हैं।विभाग ने सभी स्कूलों में शिक्षकों की वर्तमान संख्या की समीक्षा करने को कहा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी आवश्यक हो, वहां प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं।शिक्षा विभाग का उद्देश्य प्रत्येक स्कूल में कम से कम आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। आदेश में अधिकारियों को छात्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं।