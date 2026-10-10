चंडीगढ़: जीएमसीएच-32 की निदेशक डॉ. रवनीत कौर को प्रतिष्ठित FAMS फेलोशिप, देश के 24 विशेषज्ञों में मिली जगह

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डॉ. रवनीत कौर वर्ष 2026 में यह फेलोशिप पाने वाले देश के 24 लोगों में शामिल हैं। खास बात यह है कि ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के क्षेत्र से अब तक देश में केवल चार विशेषज्ञों को इस सम्मान के लिए चुना गया है। वर्ष 1961 में एकेडमी की स्थापना के बाद से अब तक कुल 1,248 लोगों को यह फेलोशिप दी जा चुकी है।नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक प्रमुख अकादमिक और सलाहकार संस्था है। यह चिकित्सा एवं इससे जुड़े क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विशेषज्ञों को सम्मानित करती है। फेलोशिप के लिए विशेषज्ञों का चयन कठोर सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। एकेडमी चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विषयों पर केंद्र सरकार को सलाह देने में भी भूमिका निभाती है।