New Year 2023: लाखों श्रद्धालु पहुंचे श्री हरमंदिर साहिब, माथा टेक की अरदास, श्री दुर्ग्याणा तीर्थ में की पूजा

नववर्ष के शुभ अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री हरमंदिर साहिब व श्री दुर्ग्याणा मंदिर में नमतस्तक होने पहुंचे। श्री हरमंदिर साहिब में 31 दिसंबर की रात्रि को भी बढ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए थे। वहीं श्री दुर्ग्याणा मंदिर में सुबह श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के दर्शन करके नववर्ष की शुरुआत की। सुबह की आरती में बढ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।

Punjab: People visited Sri Harmandir Sahib (Golden Temple) in Amritsar, on the occasion of #NewYear2023 pic.twitter.com/PVMJbnluvQ