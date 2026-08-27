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पंजाब में महाहड़ताल: सड़क पर उतरेंगे तीन लाख कर्मचारी, ओपीडी बंद; सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को जालंधर बुलाया

Thu, 27 Aug 2026 08:09 AM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 27 Aug 2026 08:09 AM IST
सार

कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में डीए बढ़ोतरी व बकाया भुगतान, पुरानी पेंशन बहाली, पेंशन संशोधन, विभागीय श्रेणियों का वेतन संशोधन, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, मानदेय बढ़ाना और कटे भत्ते बहाल करना शामिल है। इसके अलावा छठे वेतन आयोग के लाभ, कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, ग्रेच्युटी बढ़ोतरी, तबादला नीति में संशोधन और अदालत के फैसलों का लाभ देने की मांग भी है।

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Mass strike in Punjab employees to take to streets OPDs shut CM Bhagwant Mann
हड़ताल - फोटो : ए़डोव

विस्तार
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विभिन्न मांगों के समर्थन में पंजाब के करीब तीन लाख कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे। सवा तीन लाख पेंशनर्स भी हड़ताल का समर्थन करेंगे। सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा जबकि अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। हड़ताल के बीच मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारी संगठनों के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को जालंधर में बातचीत के लिए बुलाया है।

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वीरवार को कर्मचारी पहले अपने-अपने कार्यालयों में पहुंचेंगे और सामूहिक अवकाश की अर्जी विभागाध्यक्ष या अधीक्षक की टेबल पर रखेंगे। इसके बाद जिला मुख्यालयों पर पहुंचकर रैली और धरना-प्रदर्शन करेंगे। चंडीगढ़ में सेक्टर-17 और पंजाब सचिवालय परिसर में रैलियां होंगी।

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ओपीडी और ऐच्छिक सर्जरी बंद
पंजाब सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने हड़ताल के समर्थन में एक दिन के लिए ओपीडी सेवाएं बंद रखने का फैसला किया है। तय ऐच्छिक सर्जरी भी स्थगित रहेंगी। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं, जच्चा-बच्चा देखभाल, आपातकालीन सर्जरी, भर्ती मरीजों का इलाज, पोस्टमार्टम और न्यायिक मेडिकल जांच जारी रहेगी।

साझा मोर्चा के नेता सुखचैन सिंह खैहरा और सुशील कुमार फौजी ने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों पर अडिग हैं। चौथा दर्जा कर्मचारी एसोसिएशन पंजाब सचिवालय के अध्यक्ष बलराज सिंह दऊं ने भी हड़ताल को समर्थन दिया है।

हजारों कर्मचारी करेंगे पंजाब सचिवालय कूच
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबित मांगों को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की ओर से 27 अगस्त को पंजाब महाबंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान हजारों सरकारी कर्मचारियों के प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। ये कर्मचारी सेक्टर-17 स्थित मिनी सचिवालय में जुट सकते हैं और वहां से पंजाब सचिवालय की ओर कूच करने की संभावना है। इसे देखते हुए शहर में करीब 1200 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 

कानून-व्यवस्था की कमान चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर संभालेंगी। कर्मचारी संगठन लंबित डीए, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) और अन्य सेवा संबंधी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राज्यव्यापी हड़ताल और चंडीगढ़ में बड़े प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी, पेंशनर और विभिन्न संगठनों के शामिल होने की संभावना है। 

पुलिस ने सेक्टर-17, पंजाब सचिवालय और आसपास के संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त बल तैनात किया है। प्रदर्शनकारियों को निर्धारित क्षेत्र से आगे बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग और रिजर्व फोर्स की व्यवस्था की गई है। भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी। पुलिस की नजर विधानसभा, राजभवन और अन्य संवेदनशील सरकारी परिसरों पर भी रहेगी। प्रदर्शनकारियों की आवाजाही से ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका के चलते ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट रहेगी। पुलिस का कहना है कि प्राथमिकता प्रदर्शन को शांतिपूर्ण बनाए रखना है।
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