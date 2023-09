Punjab: बीएसएफ को सीमा पर मिला पाकिस्तानी ड्रोन, माहवा गांव में धान के खेत में पड़ा था

अमृतसर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया है। बरामद ड्रोन चीन में निर्मित एक क्वाडकॉप्टर (मॉडल: डीजेआई मविक 3 क्लासिक) है। बीएसएफ ने जानकारी दी कि 23 सितंबर को अमृतसर के माहवा गांव के पास एक संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी गई। इसके बाद बीएसएफ ने पंजाब पुलिस के साथ इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान माहवा गांव के बाहर धान के खेत से यह ड्रोन बरामद किया गया।

Amritsar, Punjab: On September 23, we intercepted the movement of a suspected drone near Mahawa village in Amritsar. A joint search operation was carried out by us and the Punjab Police in the area. During the search, a drone was recovered from the paddy field on the outskirts of… pic.twitter.com/XZOIfQ485m