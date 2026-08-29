Aligarh News: रक्षाबंधन पर गांव चामड़ में चले लाठी-डंडे और गोलियां

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सीओ इगलास कमलेश कुमार ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे सूचना मिली कि गांव गांव में दो पक्ष आमने-सामने आ गए हैं। एक-दूसरे को जान से मारने की नीयत से फायरिंग की जा रही है और पथराव हो रहा है। सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो एक पक्ष से गांव के ओमवीर सिंह, संतोष, रामकिशन, भीमा सहित 10 अज्ञात लोग और दूसरे पक्ष से निक्की चौधरी व भैंया निवासी कान्हा, सतेंद्र कुमार निवासी नगला माधौ, लव कुश निवासी नगला जंगली, प्रशांत चौधरी निवासी जाखुर, अजय कुमार व कन्हैया उर्फ कान्हा सहित 10 अज्ञात लोग एक राय होकर हाथों में ईंट-पत्थर लेकर पथराव कर रहे थे। उनके हाथों में तमंचे भी थे। पुलिस कर्मियों ने झगड़ा शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन दोनों पक्ष पुलिस कर्मियों से विवाद करने लगे। इधर, रात आठ बजे एसपी देहात मनीष कुमार मिश्रा ने थाने पहुंच हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की।तमंचे से सीधी फायरिंग का वीडियो वायरलघटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर तमंचे से फायरिंग करते और ईंट-पत्थर बरसाते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में घरों के आसपास भी पथराव और अफरातफरी का माहौल नजर आ रहा है। पुलिस वीडियो की भी जांच कर रही है।दोस्ती से गुटबंदी तक पहुंची रंजिशग्रामीणों ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच पहले दोस्ती थी। दोनों का एक-दूसरे के घरों में आना-जाना भी था। कार्यक्रमों में शामिल भी होते थे, कुछ महीनों से दोनों पक्षों में अनबन शुरू हो गई। धीरे-धीरे गुटबंदी बढ़ती गई। आठ जून को भी दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। शुक्रवार को मामूली कमेंटबाजी के बाद बड़ी संख्या में लोग जुटे और पुरानी रंजिश ने फायरिंग व पथराव का रूप ले लिया।