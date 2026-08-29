Gorakhpur News: बहनों से राखी बंधवाने लखनऊ जा रहे गोला के युवक की दिल्ली में हादसे में मौत

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- शुक्रवार सुबह हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मचा कोहराम- तीन वर्षीय बेटे और एक वर्षीय बेटी के सिर से उठा पिता का सायाराजगढ़ (गोरखपुर)। रक्षाबंधन पर बहनों से राखी बंधवाने लखनऊ जा रहे गोला के स्वर्ण व्यवसायी और पूर्व सभासद अशोक वर्मा के बड़े बेटे इंजीनियर विजय वर्मा (30) की शुक्रवार सुबह दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के दौरान रैपिडो बाइक में तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि विजय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए।बताया गया कि विजय किसी काम से दिल्ली गए थे। शुक्रवार सुबह करीब आठ बजे वह रैपिडो बाइक से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहे थे। उन्हें वहां से ट्रेन पकड़कर लखनऊ जाना था। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने विजय के मोबाइल से नंबर निकालकर परिजन को सूचना दी।विजय पांच भाई-बहनों में दूसरे नंबर के थे। बड़ी बहन रेखा, छोटी बहन डॉ. सुमन और छोटे भाई विशाल वर्मा लखनऊ में रहते हैं। एक बहन शालू का कुछ वर्ष पहले निधन हो चुका है। रक्षाबंधन पर बहनों के साथ त्योहार मनाने के लिए विजय लखनऊ जा रहे थे। दिल्ली से ट्रेन पकड़ने के लिए निकले विजय रास्ते में ही दुनिया से विदा हो गए। परिवार के लिए त्योहार की खुशियां पलभर में मातम में बदल गईं। जिस भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधने की तैयारी कर रही थीं, उसी भाई की मौत की खबर ने उन्हें झकझोर दिया।बीटेक के बाद पिता के कारोबार में संभाल रहे थे हाथविजय ने बीटेक की पढ़ाई की थी। कोविड महामारी से पहले वह दिल्ली और लखनऊ में नौकरी करते थे। महामारी के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पिता के स्वर्ण कारोबार में हाथ बंटाने लगे। गोला उपनगर के मुख्य चौक स्थित पारिवारिक दुकान के कारोबार की जिम्मेदारी भी संभालते थे। विजय का तीन वर्षीय बेटा और एक वर्षीय बेटी है। पिता की मौत की खबर के बाद पत्नी और दोनों बच्चों समेत पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।व्यापारियों में शोक की लहरविजय की मौत की खबर से गोला के व्यापारियों और नगरवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। विधायक राजेश त्रिपाठी, गिरधारीलाल स्वर्णकार, सभासद श्रवण वर्मा, शत्रुघ्न कसौधन समेत अनेक लोगों ने शोक जताया और परिजन को ढांढस बंधाया।