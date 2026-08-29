Maharajganj News: रक्षाबंधन पर रिश्तेदार के घर गए थे माता-पिता, घर में फंदे से लटका युवक का शव

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घर के अंदर से लगातार फोन बजने की आवाज सुन बच्चों ने मचाया शोरनौतनवा। स्थानीय कस्बे के मधुवन नगर वार्ड में शुक्रवार की शाम एक युवक का शव घर के बरामदे में फांसी के फंदे से लटका मिला। बच्चों के शोर मचाने पर लोगों को घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने ग्राइंडर मशीन से दूसरे दरवाजे का ताला काटकर घर के अंदर प्रवेश किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।जानकारी के मुताबिक नगर के मधुवन नगर वार्ड निवासी शिवम जायसवाल अपने पिता हीरालाल और दूसरी मां शीला के साथ घर में रहते थे। किसी विवाद के कारण पत्नी तीनों बच्चों को लेकर करीब छह माह पूर्व मायके चली गई। शिवम कस्बे में ही स्थित एक कपड़े की दुकान पर नौकरी कर अपनी जीविका चलाते थे। शुक्रवार की सुबह करीब 7 बजे माता-पिता रक्षाबंधन के अवसर पर कैंपियरगंज स्थित रिश्तेदार के घर चले गए। शिवम घर का मुख्य द्वार बंद कर अंदर मौजूद थे।शाम करीब 4 बजे घर के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। घर के अंदर से लगातार फोन बजने की आवाज आने के दौरान जब बच्चों ने गेट के अंदर झांककर देखा तो फंदे से शव लटकता देख शोर मचाने लगे। आसपास के लोग भी मौके पर जुटे लेकिन दरवाजे पर बाहर से ताला और दूसरा गेट अंदर से बंद होने के कारण लोग घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए।लोगों की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। किसी तरह ग्राइंडर मशीन से दूसरे दरवाजे का ताला काटकर पुलिसकर्मियों ने घर के अंदर प्रवेश किया। घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह का कहना है कि मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है आवश्यक अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।