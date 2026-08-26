Chandigarh News: महिला के घर में घुसकर हथौड़े से हमला करने वाले को दो साल की सजा

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उधार के रुपये मांगने को लेकर हुआ विवादसात जून 2024 को मॉडर्न हाउसिंग कांप्लेक्स में झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया। महिला ने बताया कि शाम करीब साढ़े छह बजे राकेश उसके घर आया और उधार दिए रुपये वापस मांगने लगा। उसका पति घर पर नहीं होने की बात कहने पर दोनों में कहासुनी हो गई।आरोप है कि विवाद बढ़ने पर राकेश ने महिला के सिर पर हथौड़े जैसी चीज से हमला कर दिया और शोर मचाने पर फरार हो गया। पुलिस ने अगले दिन उसे गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।