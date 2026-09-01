Chandigarh News: चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की बिजली क्षमता 1600 केवीए तक बढ़ेगी
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:33 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 02:33 AM IST
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के लिए बिजली व्यवस्था को बड़े स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। इसके तहत स्टेशन की बिजली क्षमता को 1600 केवीए तक बढ़ाया जाएगा। यह कार्य स्टेशन के पुनर्विकास के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है।
वर्तमान में स्टेशन को करीब 300 केवीए की बिजली आपूर्ति मिल रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिजली क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें नए भवन, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्रकाश व्यवस्था और एयर कंडीशनिंग शामिल हैं। इन आधुनिक उपकरणों के संचालन के लिए पहले से कहीं अधिक बिजली की आवश्यकता है। बिजली की सीमित व्यवस्था के कारण अभी कई बार लिफ्ट और एस्केलेटर बंद हो जाते हैं। इसी को देखते हुए स्टेशन की विद्युत व्यवस्था को अपग्रेड किया जा रहा है। नए ट्रांसफार्मर लगाकर 1600 केवीए की क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा 300 केवीए की क्षमता नई व्यवस्था में बढ़कर 1600 केवीए हो जाएगी। ब्यूरो
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वर्तमान में स्टेशन को करीब 300 केवीए की बिजली आपूर्ति मिल रही है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद बिजली क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। स्टेशन पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इनमें नए भवन, लिफ्ट, एस्केलेटर, प्रकाश व्यवस्था और एयर कंडीशनिंग शामिल हैं। इन आधुनिक उपकरणों के संचालन के लिए पहले से कहीं अधिक बिजली की आवश्यकता है। बिजली की सीमित व्यवस्था के कारण अभी कई बार लिफ्ट और एस्केलेटर बंद हो जाते हैं। इसी को देखते हुए स्टेशन की विद्युत व्यवस्था को अपग्रेड किया जा रहा है। नए ट्रांसफार्मर लगाकर 1600 केवीए की क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी। मौजूदा 300 केवीए की क्षमता नई व्यवस्था में बढ़कर 1600 केवीए हो जाएगी। ब्यूरो
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