Chandigarh News: काम पर गई पत्नी और बच्चे स्कूल, युवक ने घर में फंदा लगा की आत्महत्या

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पुलिस के मुताबिक मृतक भज्जू मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है जो यहां हल्लोमाजरा में अपनी पत्नी और चार बच्चों के साथ रह रहा था। वह यहां दिहाड़ी मजदूर था और उसकी पत्नी एक फैक्ट्री में काम करती थी। सोमवार सुबह वह पत्नी के फैक्ट्री और बच्चों के स्कूल जाने के बाद भज्जू ने घर में ही फंदा लगा लिया।घटना का पता तब चला जब पड़ोसी उसे किसी काम से बुलाने के लिए उसके घर आया। काफी देर दरवाजा खटखटाना के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो उसने खिड़की से झांक के देखा तो घटना पता चला। उसने घटना की सूचना तुरंत उसकी पत्नी और पुलिस को दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे फंदे से नीचे उतर सेक्टर 32 अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल पर किसी भी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने की जुटी है।