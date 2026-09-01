Chandigarh News: 4045 वोटरों ने रखा ध्यान, अंकित से भी आगे निकले ध्यान सिंह

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सचिव पद पर ध्यान सिंह ने इनसो के आर्यन सहारन को हराया। आर्यन को 3678 वोट मिले। दोनों के बीच 367 वोटों का अंतर रहा। वहीं एचपीएसयू की मुस्कान चौहान को 1286 वोट मिले, जबकि 581 मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना।अध्यक्ष पद पर अंकित बिढान को 3149 वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एसैप के आदिल बराड़ को 2637, एनएसयूआई के गुरमान सिंह सिद्धू को 2263 और दर्शप्रीत सिंह को 1387 वोट मिले। इस लिहाज से ध्यान सिंह का 4045 वोट का आंकड़ा सभी प्रमुख उम्मीदवारों में सबसे अधिक रहा। चुनावी आंकड़ों में ध्यान सिंह की मजबूत पकड़ साफ दिखाई दी। सचिव पद पर उन्हें मिले वोट अध्यक्ष पद के विजेता अंकित से 896 अधिक रहे। यही वजह है कि नतीजों के बाद कैंपस में ध्यान सिंह की जीत और उनके चुनावी नारे की खास चर्चा रही।