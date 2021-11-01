Chandigarh News: मॉडर्न कांप्लेक्स में रास्ते चौड़े करने का काम शुरू

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पूर्व डिप्टी मेयर जगतार सिंह जग्गा ने कहा कि रास्ते चौड़े होने से स्थानीय लोगों को दैनिक आवागमन में सुविधा मिलेगी। साथ ही एंबुलेंस, दमकल और अन्य जरूरी वाहनों की आवाजाही भी सुगम होगी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग इन रास्तों को चौड़ा करने की मांग कर रहे थे।इस मौके पर मॉडर्न हाउसिंग कांप्लेक्स आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष कर्नल गुरसेवक सिंह और उनकी टीम मौजूद रही। मंडल अध्यक्ष राजीव ढींगरा, हरकेश वर्मा और अंतरजोत सिंह समेत पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय निवासी भी उपस्थित रहे। कार्य शुरू होने पर निवासियों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई और पार्षद का आभार व्यक्त किया। पार्षद ने क्षेत्र के लंबित विकास कार्य प्राथमिकता से पूरा कराने का आश्वासन दिया।