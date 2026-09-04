Chandigarh News: फाजिल्का फाल्कन्स की जर्सी लॉन्च, शुभमन गिल ने किया डिजाइन

विज्ञापन

मोहाली। शेर-ए-पंजाब टी-20 लीग के उद्घाटन सत्र के लिए फाजिल्का फाल्कन्स की आधिकारिक जर्सी का सेक्टर-77 के होमलैंड रेगलिया स्पोर्ट्स एरीना में अनावरण किया गया। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) के मानद सचिव गुरमीत सिंह मीत हेयर ने जर्सी लॉन्च की। होमलैंड इस टीम का प्रायोजक है।जर्सी लॉन्च कार्यक्रम में टीम के सदस्य, प्रबंधन और खेल प्रेमी मौजूद रहे। फाजिल्का फाल्कन्स में भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल बतौर मार्की खिलाड़ी शामिल हैं। खास बात यह है कि टीम की जर्सी को शुभमन गिल ने डिजाइन किया है। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ पंजाब की उभरती प्रतिभाओं को भी जगह दी गई है। होमलैंड के सीईओ उमंग जिंदल ने कहा कि पंजाब में क्रिकेट का विशेष स्थान है। फाजिल्का के नाम और भावना का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम से जुड़ना उनके लिए खुशी की बात है। फाजिल्का फाल्कन्स के मालिक खुशप्रीत सिंह औलख ने कहा कि जर्सी टीम की पहचान और भावना का प्रतिनिधित्व करती है। लीग का उद्घाटन 30 अगस्त को होगा। इसमें पंजाब की छह टीमें हिस्सा लेंगी। ब्यूरो