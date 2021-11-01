Chandigarh News: त्योहारों से पहले ड्राईफ्रूट महंगे, बादाम-काजू से लेकर पिस्ता और अखरोट तक उछले दाम

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सेक्टर-26 के व्यापारियों के अनुसार बाजार में बादाम 830 से बढ़कर 1130 रुपये किलो, काजू 900 से 1200 रुपये, ईरानी पिस्ता 1100 से 1600 रुपये और अमेरिकन-चिली अखरोट 1100 से 1500 रुपये किलो पहुंच गया है। सबसे ज्यादा तेजी इलायची में आई है। इसके भाव 3000 से बढ़कर 4000 रुपये किलो हो गए हैं। बढ़ती कीमतों के बीच ग्राहक बड़ी खरीदारी की बजाय 250 या 500 ग्राम के पैक को प्राथमिकता दे सकते हैं। अलग-अलग ग्रेड और क्वालिटी के कारण दामों में अंतर भी है।आयात पर निर्भरता से बढ़ी कीमतड्राईफ्रूट व्यापारी संजय गुप्ता ने बताया कि पिस्ता, अखरोट समेत कई मेवे बड़ी मात्रा में आयात होते हैं। ईरान से आने वाले पिस्ता और अन्य सूखे मेवों की सप्लाई पर पश्चिम एशिया के तनाव और परिवहन बाधाओं का असर पड़ा है। इससे उपलब्धता कम और आयात लागत बढ़ी है। जून-जुलाई से त्योहारी मांग बढ़ने लगी थी। सप्लाई कम और मांग ज्यादा होने से कीमतें बढ़ीं।मांग बढ़ी, आवक कमसेक्टर-26 मंडी के करियाना व्यापारी सुनील कंसल ने कहा कि अगस्त से दिसंबर तक त्योहार, शादी और गिफ्टिंग सीजन में ड्राईफ्रूट की मांग बढ़ती है। आपूर्ति सामान्य नहीं रही तो कीमतों पर और दबाव आ सकता है। इसका असर दिवाली की मिठाइयों और गिफ्ट पैक पर पड़ेगा। पिस्ता और अखरोट महंगे होने से प्रीमियम गिफ्ट पैक की लागत 30 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है।ड्राईफ्रूटपहले का भावअब का भावबढ़ोतरीबादाम 830 1130 300/किलोकाजू 900 1200 300/किलोईरानी पिस्ता 1100 1600 500/किलोअखरोट (अमेरिकन-चिली) 1100 1500 400/किलोइलायची 3000 4000 1000/किलो