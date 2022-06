Punjab News: जालंधर में दीवार पर लिखे अलगाववादी नारे, फिरोजपुर में भी हो चुकी ऐसी घटना

फिरोजपुर के बाद अब जालंधर में अलगाववादी नारे दीवार पर लिखे जाने का मामला सामने आया है। हालांकि जानकारी होते ही पुलिस ने नारे को मिटा दिया है। यह नारे शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पास दीवारों पर लिखे गए हैं। पुलिस का कहना है कि हम नारे लिखने वालों का पता लगाने में जुटे हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। बता दें कि आज यानी बुधवार दोपहर को दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान जालंधर का दौरा करेंगे। पूरे शहर में व्यवस्था चाक चौबंद हैं।

Punjab: Pro-Khalistan slogans seen scrawled on walls near Jalandhar Shakti Peeth, Devi Talab Mandir in Jalandhar