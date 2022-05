{"_id":"628a8a9a7dee106d3655d791","slug":"cash-and-jewelry-stolen-from-hotel-mount-view-in-chandigarh","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: होटल माउंट व्यू में शादी समारोह से डेढ़ लाख की नकदी और साढ़े चार लाख के गहने चोरी, आरोपी सीसीटीवी में कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Mon, 23 May 2022 12:47 AM IST