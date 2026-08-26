बिहार: सीतामढ़ी विधायक अमित रानू की बढ़ी मुश्किलें, जालसाजी-रंगदारी के साक्ष्य मिले; गिरफ्तारी की तैयारी
सीतामढ़ी के बेलसंड से एलजेपी (आर) विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह के खिलाफ जालसाजी, रंगदारी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसएसपी ने बताया कि 25 लोगों के मकान और बॉउंड्री तोड़ने के मामले में दोनों की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट मांगा जाएगा।
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सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से एलजेपी (आर) विधायक अमित कुमार रानू के खिलाफ जालसाजी और रंगदारी के साक्ष्य मिलने का पुलिस ने दावा किया है। देर रात जिले के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि विधायक अमित रानू और उनके भाई सोनू सिंह को जेसीबी से 25 लोगों के मकानों और बॉउंड्री को तोड़ने के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों के खिलाफ पुलिस न्यायालय में वारंट के लिए अर्जी देगी। पुलिस ने इसके लिए केस डायरी तैयार कर ली है। न्यायालय में वीडियो साक्ष्य भी पेश किए जाएंगे।
जमीन कब्जाने पहुंची थी भीड़
दरअसल, बीते दिनों अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां में जमीन पर कब्जे के लिए रंगदारी के मामले में विधायक का भाई पार्टी का झंडा लगी कार से पहुंचा बताया जा रहा था। इस दौरान उसके साथ 20 से अधिक बाइक और अन्य वाहनों पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर इन लोगों की पहचान कर रही है। आरोप है कि विधायक के भाई और उसके कुछ साथियों ने जबरन जेसीबी से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और मारपीट भी की। पीड़ितों ने घटना का वीडियो बनाकर पुलिस को उपलब्ध कराया था। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
आठ मामलों में विधायक और भाई नामजद
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि पूरे प्रकरण में अब तक मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी दोनों जिलों में 25 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से आठ मामलों में विधायक अमित रानू और उनके भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह नामजद आरोपी हैं। इसके अलावा विधायक के घर छापेमारी के दौरान पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में भी अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है।
छापेमारी के दौरान पुलिस से भी उलझने का आरोप
एसएसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मोबाइल लोकेशन से पता चला कि विधायक का भाई सोनू सिंह कच्ची-पक्की ओपी के भिखनपुरा में छिपा हुआ है। इसके आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की। आरोप है कि इस दौरान भी पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस मामले में कच्ची-पक्की ओपी में संतोष और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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रुन्नीसैदपुर थाने में पहले से रंगदारी का केस
एसएसपी ने बताया कि विधायक अमित रानू के खिलाफ रुन्नीसैदपुर थाने में रंगदारी, जबरन वसूली और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में पहले से मामला दर्ज है। इसके साथ ही सीतामढ़ी जिले की पुलिस से भी विधायक से जुड़े मामलों की जानकारी ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।