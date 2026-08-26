फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Muzaffarpur Bihar news : trouble mounts ljp mla existing cases of fraud extortion muzaffarpur police action

बिहार: सीतामढ़ी विधायक अमित रानू की बढ़ी मुश्किलें, जालसाजी-रंगदारी के साक्ष्य मिले; गिरफ्तारी की तैयारी

Wed, 26 Aug 2026 09:35 AM IST
तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतामढ़ी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीतामढ़ी Published by: तिरहुत-मुजफ्फरपुर ब्यूरो Updated Wed, 26 Aug 2026 09:35 AM IST
सार

सीतामढ़ी के बेलसंड से एलजेपी (आर) विधायक अमित कुमार रानू और उनके भाई सोनू सिंह के खिलाफ जालसाजी, रंगदारी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़े मामलों में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। एसएसपी ने बताया कि 25 लोगों के मकान और बॉउंड्री तोड़ने के मामले में दोनों की गिरफ्तारी के लिए न्यायालय से वारंट मांगा जाएगा।

विज्ञापन
Muzaffarpur Bihar news : trouble mounts ljp mla existing cases of fraud extortion muzaffarpur police action
घटना की जानकारी देते पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से  एलजेपी (आर) विधायक अमित कुमार रानू के खिलाफ जालसाजी और रंगदारी के साक्ष्य मिलने का पुलिस ने दावा किया है। देर रात जिले के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि विधायक अमित रानू और उनके भाई सोनू सिंह को जेसीबी से 25 लोगों के मकानों और बॉउंड्री को तोड़ने के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों के खिलाफ पुलिस न्यायालय में वारंट के लिए अर्जी देगी। पुलिस ने इसके लिए केस डायरी तैयार कर ली है। न्यायालय में वीडियो साक्ष्य भी पेश किए जाएंगे।

विज्ञापन


जमीन कब्जाने पहुंची थी भीड़
दरअसल, बीते दिनों अहियापुर थाना क्षेत्र के झपहां में जमीन पर कब्जे के लिए रंगदारी के मामले में विधायक का भाई पार्टी का झंडा लगी कार से पहुंचा बताया जा रहा था। इस दौरान उसके साथ 20 से अधिक बाइक और अन्य वाहनों पर 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर इन लोगों की पहचान कर रही है। आरोप है कि विधायक के भाई और उसके कुछ साथियों ने जबरन जेसीबी से जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की और मारपीट भी की। पीड़ितों ने घटना का वीडियो बनाकर पुलिस को उपलब्ध कराया था। इसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
विज्ञापन


आठ मामलों में विधायक और भाई नामजद
एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने बताया कि पूरे प्रकरण में अब तक मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी दोनों जिलों में 25 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से आठ मामलों में विधायक अमित रानू और उनके भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह नामजद आरोपी हैं। इसके अलावा विधायक के घर छापेमारी के दौरान पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में भी अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन


छापेमारी के दौरान पुलिस से भी उलझने का आरोप
एसएसपी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मोबाइल लोकेशन से पता चला कि विधायक का भाई सोनू सिंह कच्ची-पक्की ओपी के भिखनपुरा में छिपा हुआ है। इसके आधार पर पुलिस ने वहां छापेमारी की। आरोप है कि इस दौरान भी पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। इस मामले में कच्ची-पक्की ओपी में संतोष और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।


यह भी पढ़ें: बिहार में रफ्तार का कहर, कीर्तन कर रहे लोगों को कार ने कुचला, पांच की मौत; एक की हालत नाजुक

रुन्नीसैदपुर थाने में पहले से रंगदारी का केस
एसएसपी ने बताया कि विधायक अमित रानू के खिलाफ रुन्नीसैदपुर थाने में रंगदारी, जबरन वसूली और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में पहले से मामला दर्ज है। इसके साथ ही सीतामढ़ी जिले की पुलिस से भी विधायक से जुड़े मामलों की जानकारी ली जा रही है। पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed