बिहार: सीतामढ़ी विधायक अमित रानू की बढ़ी मुश्किलें, जालसाजी-रंगदारी के साक्ष्य मिले; गिरफ्तारी की तैयारी

सीतामढ़ी जिले के बेलसंड से एलजेपी (आर) विधायक अमित कुमार रानू के खिलाफ जालसाजी और रंगदारी के साक्ष्य मिलने का पुलिस ने दावा किया है। देर रात जिले के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। एसएसपी ने कहा कि विधायक अमित रानू और उनके भाई सोनू सिंह को जेसीबी से 25 लोगों के मकानों और बॉउंड्री को तोड़ने के मामले में गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों के खिलाफ पुलिस न्यायालय में वारंट के लिए अर्जी देगी। पुलिस ने इसके लिए केस डायरी तैयार कर ली है। न्यायालय में वीडियो साक्ष्य भी पेश किए जाएंगे।

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