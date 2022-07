लुधियाना से पूर्व विधायक सिमरजीत बैंस के भाई करमजीत बैंस को लुधियाना पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। जुलाई 2021 में सिमरजीत के साथ उनके छह भाइयों पर कथित बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था।

Punjab | The brother of former MLA Simarjeet Bains from Ludhiana, Karamjit Bains was arrested by Ludhiana police today. Simarjeet along with his 6 brothers had been booked in an alleged rape case in July, 2021: Ludhiana police