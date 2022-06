सिद्धू मूसेवाला की अंतिम अरदास: बड़ी संख्या में जुटे प्रशंसक, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की बुधवार को अंतिम अरदास मानसा के गांव मूसा में उनके पैतृक आवास में किया जा रहा है। बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले जुटे हैं। इस दौरान पगड़ियों के लंगर से लेकर अन्य सेवाएं विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं निभा रही हैं। भोग समागम में जुटने वाली भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। बड़ी संख्या में फैंस गायक की फोटो छपी टी-शर्ट पहनकर अंतिम अरदास में पहुंचे हैं। पंजाबी गायक रेशम अनमोल ने सिद्धू मूसेवाला को श्रद्धांजिल अर्पित की। पूरा मानसा प्रसिद्ध गायक के रंग में रंगा है। हर कोई उन्हें आज नम आंखों से याद कर रहा है। लोग कार और ट्रैक्टरों पर पोस्टर लगा अनाज मंडी में पहुंचे हैं। बता दें कि 29 मई को मानसा के जवाहरके में गोली मारकर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई थी।

