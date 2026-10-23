Kangra News: दुकान में आग लगाने का आरोप, 8.50 लाख का नुकसान

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हटली, गुम्मर निवासी राजेश वर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 19 अक्तूबर को उनकी दुकान में जानबूझकर आग लगाई गई। उन्होंने अश्मित कुमार और उसके परिवार के छह अन्य सदस्यों को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है।शिकायतकर्ता के अनुसार आग से दुकान में रखा सामान प्रभावित हुआ और उन्हें करीब 8.50 लाख रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ। एसपी देहरा संदीप धवल ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।आग लगने के कारणों, आरोपियों की भूमिका और नुकसान से संबंधित तथ्यों की पुष्टि जांच व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।