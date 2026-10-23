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Jammu News: गुम्मट में होटल के बाहर कार में मिला दमकल विभाग के एएसआई का शव

Fri, 23 Oct 2026 02:54 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Jammu and Kashmir Bureau जम्मू और कश्मीर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:54 AM IST
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Dead body found
सुरनकोट के रहने वाले थे मुमताज, सांबा में थी तैनाती
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। गुम्मट बाजार में बुधवार रात को एक होटल के बाहर खड़ी कार में दमकल विभाग के एएसआई का शव मिला है। मुमताज अली (53) सुरनकोट के रहने वाले थे। वह सांबा में चीची माता मंदिर के पास स्थित दमकल कार्यालय में तैनात थे। पुलिस के अनुसार उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। शुरुआती जांच में हृदय गति रुकने से मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। नवाबाद पुलिस के अनुसार, मुमताज अली गुम्मट स्थित एक होटल में अक्सर आते-जाते थे। बुधवार रात तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने पत्नी को फोन कर दर्द होने की बात बताई थी। पत्नी ने होटल संचालक को जानकारी दी। उन्हें लेने गए तो देखा की मुमताज कार में बेसुध पड़े हैं। इसकी जानकारी नवाबाद थाने में दी गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर एएसआई को जीएमसी पहुंचाया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। अधिकारियों के अनुसार जांच की जा रही है।
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