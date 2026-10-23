Aligarh News: गेस्ट हाउस प्रबंधक पर दुष्कर्म का आरोप

विज्ञापन





शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मैनेजर सचिन यादव ने महिला को शराब पिलाई। उसने कई बार उसके साथ गलत हरकत की। विरोध करने पर आरोपी राजनीतिक रसूख दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। सीओ कमलेश कुमार के मुताबिक, पुलिस ने महिला और बच्ची को बरामद कर लिया। पति की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। आरोपों की जांच की जा रही है।

विज्ञापन

सासनीगेट क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस के मैनेजर पर महिला को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पति के अनुसार, उसकी पत्नी अचानक घर से चली गई थी। पुलिस की तलाश में महिला की स्कूटी आगरा रोड स्थित गौरी गार्डन के बाहर मिली।