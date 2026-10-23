Aligarh News: गेस्ट हाउस प्रबंधक पर दुष्कर्म का आरोप
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:57 AM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
सासनीगेट क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस के मैनेजर पर महिला को शराब पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। महिला के पति की शिकायत पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। पति के अनुसार, उसकी पत्नी अचानक घर से चली गई थी। पुलिस की तलाश में महिला की स्कूटी आगरा रोड स्थित गौरी गार्डन के बाहर मिली।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मैनेजर सचिन यादव ने महिला को शराब पिलाई। उसने कई बार उसके साथ गलत हरकत की। विरोध करने पर आरोपी राजनीतिक रसूख दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। सीओ कमलेश कुमार के मुताबिक, पुलिस ने महिला और बच्ची को बरामद कर लिया। पति की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। आरोपों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मैनेजर सचिन यादव ने महिला को शराब पिलाई। उसने कई बार उसके साथ गलत हरकत की। विरोध करने पर आरोपी राजनीतिक रसूख दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। सीओ कमलेश कुमार के मुताबिक, पुलिस ने महिला और बच्ची को बरामद कर लिया। पति की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई। आरोपों की जांच की जा रही है।
विज्ञापन