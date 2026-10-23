Agra News: कार की टक्कर से सेवानिवृत्त दरोगा की मौत

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बजरंग विहार, शास्त्रीपुरम निवासी यशपाल सिंह (68) का मथुरा के गांव चुरमुरा में फार्म हाउस है। वह रोजाना बाइक से वहां पर जाते थे। बृहस्पतिवार को भी सुबह 8 बजे निकले थे। हाईवे पर रुनकता के पास पीछे से आ रही कार ने उन्हें टक्कर मार दी। वह कई फीट दूर जा गिरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें उपचार के लिए एसएन अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। एसीपी हरीपर्वत बजरंग प्रसाद का कहना है कि हादसे में मृत्यु हुई है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।

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रुनकता। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बृहस्पतिवार सुबह तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार सेवानिवृत्त दरोगा की मौत हो गई। वह मथुरा स्थित अपने फार्म हाउस जा रहे थे। घटना के बाद कार को छोड़कर चालक भाग गया। पुलिस ने विधिक कार्रवाई की है।