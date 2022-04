रोपड़ पेश होने पहुंचीं अलका लांबा: कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी हंगामा, राजा वड़िंग व प्रताप बाजवा भी साथ

कांग्रेस नेता अलका लांबा बुधवार को पंजाब के रोपड़ पहुंचीं। अपने खिलाफ दर्ज मामले में अलका लांबा पुलिस के समक्ष पेश हुईं। उनके साथ पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा भी रोपड़ पहुंचे। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने भारी हंगामा किया।

Unity is strength… when there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved pic.twitter.com/rMLKvxIZdO