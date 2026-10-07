Etawah News: लूट के बाद हत्या कर युवक का शव बंबे में फेंकने का आरोप

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मृतक की मां सुशीला देवी ने बताया कि उनका बेटा करीब पांच वर्ष से अहमदाबाद में ऑटो पार्ट्स का काम करता था। चार अक्तूबर की सुबह करीब 11 बजे वह अहमदाबाद से लौटकर इटावा पहुंचा था। इसके बाद उसने परिवार के लोगों से फोन पर बातचीत भी की थी। दिनभर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका फोन नहीं उठा। पांच अक्तूबर को बेला थाने में उसके लापता होने की सूचना दी गई। सोमवार रात पुलिस से भरथना में युवक का शव मिलने की जानकारी मिली।मंगलवार सुबह परिजन ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की पहचान जितेंद्र के रूप में की। बहन मिथलेश ने आरोप लगाया कि जितेंद्र के पास रुपये, मोबाइल और बैग था, लेकिन शव मिलने पर इनमें से कुछ भी नहीं मिला। उसने बताया कि भाई ने इटावा से ऑटो में बैठकर घर आने की बात कही थी। परिजन को आशंका है कि ऑटो चालक ने लूट के बाद उसकी हत्या की और शव बंबे में फेंक दिया।बहन के अनुसार रविवार को जितेंद्र की लोकेशन बसरेहर तक मिली थी। बंबे में मिले शव के चेहरे पर गहरे जख्म के निशान थे। दाएं हाथ पर अंजलि नाम गुदा था। परिजन ने बताया कि अंजलि जितेंद्र की भाभी की बहन है और दोनों की शादी तय थी। उपनिरीक्षक नितिन कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑटो की तलाश की जा रही है। एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजन की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।