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Almora News: नशे में गाड़ी दौड़ाता चालक गिरफ्तार, वाहन सीज

Wed, 07 Oct 2026 12:21 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, अल्मोड़ा Updated Wed, 07 Oct 2026 12:21 AM IST
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Drunk driver arrested, vehicle seized
अल्मोड़ा। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसके तहत कोतवाली चौखुटिया के कोतवाल अशोक कुमार के नेतृत्व में चौखुटिया पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान वाहन संख्या यूके 04 एक्यू -5220 के चालक गोपाल सिंह निवासी छीताड़, चौखुटिया को शराब के अत्यधिक नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चालक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया और उसके वाहन को मौके पर ही सीज कर दिया है।
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