Etawah News: खेलते-खेलते दो साल के मासूम ने खाया कीटनाशक, अस्पताल में भर्ती

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अड्डा पाय निवासी अमरदीप एक फैक्टरी में काम करता है। अमरदीप ने बताया कि मंगलवार को वह रोज की तरह काम पर गया था। दोपहर के समय उसकी पत्नी वर्षा किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान उनका बेटा समयक (02) घर में खेल रहा था। खेलते-खेलते समयक की नजर घर में रखी कीटनाशक पर पड़ गई। उसने पैकेट उठाकर उसमें रखा कीटनाशक खा लिया। कुछ देर बाद वर्षा की नजर बच्चे पर पड़ी तो उसने उसे कीटनाशक खाते देख लिया।यह देखकर वह घबरा गई। उसने तत्काल पति को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही अमरदीप काम छोड़कर घर पहुंचा और बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल में डॉक्टर ओमकांत ने बच्चे की जांच कर तत्काल उपचार शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को निगरानी के लिए भर्ती किया गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है।(संवाद)