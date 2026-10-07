Etawah News: खेलते-खेलते दो साल के मासूम ने खाया कीटनाशक, अस्पताल में भर्ती
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:24 AM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:24 AM IST
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इटावा। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अड्डा पाय निवासी एक दो साल के बच्चे ने मंगलवार को खेलते-खेलते घर में रखा कीटनाशक खा लिया। बच्चे को कीटनाशक खाते देख मां के होश उड़ गए। आनन-फानन में उसने पति को फोन कर घटना की जानकारी दी। काम पर गया पिता घर पहुंचा और बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने बच्चे को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया।
अड्डा पाय निवासी अमरदीप एक फैक्टरी में काम करता है। अमरदीप ने बताया कि मंगलवार को वह रोज की तरह काम पर गया था। दोपहर के समय उसकी पत्नी वर्षा किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान उनका बेटा समयक (02) घर में खेल रहा था। खेलते-खेलते समयक की नजर घर में रखी कीटनाशक पर पड़ गई। उसने पैकेट उठाकर उसमें रखा कीटनाशक खा लिया। कुछ देर बाद वर्षा की नजर बच्चे पर पड़ी तो उसने उसे कीटनाशक खाते देख लिया।
यह देखकर वह घबरा गई। उसने तत्काल पति को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही अमरदीप काम छोड़कर घर पहुंचा और बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल में डॉक्टर ओमकांत ने बच्चे की जांच कर तत्काल उपचार शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को निगरानी के लिए भर्ती किया गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है।(संवाद)
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अड्डा पाय निवासी अमरदीप एक फैक्टरी में काम करता है। अमरदीप ने बताया कि मंगलवार को वह रोज की तरह काम पर गया था। दोपहर के समय उसकी पत्नी वर्षा किचन में खाना बना रही थी। इसी दौरान उनका बेटा समयक (02) घर में खेल रहा था। खेलते-खेलते समयक की नजर घर में रखी कीटनाशक पर पड़ गई। उसने पैकेट उठाकर उसमें रखा कीटनाशक खा लिया। कुछ देर बाद वर्षा की नजर बच्चे पर पड़ी तो उसने उसे कीटनाशक खाते देख लिया।
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यह देखकर वह घबरा गई। उसने तत्काल पति को फोन कर घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही अमरदीप काम छोड़कर घर पहुंचा और बेटे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा। जिला अस्पताल में डॉक्टर ओमकांत ने बच्चे की जांच कर तत्काल उपचार शुरू किया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को निगरानी के लिए भर्ती किया गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है।(संवाद)
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