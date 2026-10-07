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Ballia News: गिट्टी पर फिसली बाइक, विद्युत पोल से टकराई, युवक की मौत

Wed, 07 Oct 2026 12:25 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:25 AM IST
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Bike skids on loose gravel, crashes into electric pole; youth dies
बांसडीह रोड। थाना क्षेत्र के शंकरपुर-हनुमानगंज मार्ग पर छोड़हर गांव के समीप मंगलवार दोपहर सड़क पर बिखरी गिट्टी पर बाइक फिसलने से विद्युत पोल से जा टकराई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृत युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी श्री भगवान यादव (28) और बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के श्रीपुर निवासी राजकुमार सिंह (35) मंगलवार को एक बाइक से शंकरपुर-हनुमानगंज मार्ग से हनुमानगंज की ओर जा रहे थे। छोड़हर गांव के समीप सड़क पर बिखरी गिट्टी पर अचानक बाइक असंतुलित होकर फिसल गई और सड़क किनारे विद्युत पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने श्री भगवान यादव को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल राजकुमार सिंह को भर्ती कर उपचार शुरू किया गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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