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Chandigarh News: स्कूल के वार्षिक समारोह में बच्चों ने दिखाई प्रतिभा

Wed, 04 Nov 2026 01:28 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 01:28 AM IST
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Children showcased their talents at the school's annual function.
नयागांव। मानव पब्लिक स्कूल का वार्षिक समारोह मंगलवार को सेक्टर-18 के टैगोर थिएटर में आयोजित किया गया। ‘वन स्टेज मेनी स्टोरीज’ थीम पर हुए समारोह में मेयर सौरभ जोशी मुख्य अतिथि रहे। विद्यार्थियों ने नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। मेयर ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक गतिविधियां भी सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। स्कूल प्रिंसिपल शोभा रानी ने अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों का आभार जताया। संवाद
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