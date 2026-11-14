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'पंजाब का करोड़पति': सीएम मान ने लांच किया पोर्टल, पंजाब से जुड़े सवालों के जवाब दो; एक करोड़ जीतने का माैका

Sat, 14 Nov 2026 01:19 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Sat, 14 Nov 2026 01:19 PM IST
सार

विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की भगवंत मान सरकार ने युवाओं के लिए एक पोर्टल लांच किया है। पोर्टल का नाम पंजाब का करोड़पति है। इसमें पंजाब और पंजाबियत से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। विजेता को एक करोड़ का इनाम दिया जाएगा। 

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Punjab ka Crorepati portal launched Bhagwant Mann government
सीएम भगवंत मान - फोटो : X @BhagwantMann

विस्तार
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पंजाब में आज पंजाब का करोड़पति पोर्टल लांच किया गया। सीएम भगवंत मान ने इसका एलान किया। 15 से 30 साल के युवा इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसके विजेता को एक करोड़ का इनाम मिलेगा।  
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मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 15 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस मुकाबले में पंजाब से संबंधित सवाल पंजाबी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले 10 हजार प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार मिलेगा। 
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