'पंजाब का करोड़पति': सीएम मान ने लांच किया पोर्टल, पंजाब से जुड़े सवालों के जवाब दो; एक करोड़ जीतने का माैका

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मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 15 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस मुकाबले में पंजाब से संबंधित सवाल पंजाबी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले 10 हजार प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार मिलेगा। विज्ञापन

मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 15 नवंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस मुकाबले में पंजाब से संबंधित सवाल पंजाबी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले 10 हजार प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार मिलेगा।

पंजाब में आज पंजाब का करोड़पति पोर्टल लांच किया गया। सीएम भगवंत मान ने इसका एलान किया। 15 से 30 साल के युवा इसमें हिस्सा ले सकेंगे। इसके विजेता को एक करोड़ का इनाम मिलेगा।