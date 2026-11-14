नशे की कमाई से बना रहा था चैरिटेबल अस्पताल: पुलिस ने ढहाया, कमिश्नर बोले-बनाई जाएगी सरकारी इमारत

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आरोप है कि वह नशीली दवाइयों की बिक्री से अर्जित काली कमाई से अस्पताल का निर्माण करवा रहा था। पुलिस कमिश्नर सतिंदर सिंह ने बताया कि अमनदीप के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के दो और आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज है। करीब दो सप्ताह पहले उसकी दुकान पर छापेमारी के दौरान एक लाख से अधिक नशीली गोलियां बरामद हुई थीं। इसके बाद अमनदीप और उसके पिता के मेडिकल लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए।नगर निगम की ओर से इमारत को लेकर पहले नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जवाब न मिलने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर के अनुसार, पूरी इमारत पर चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर इसे सील किया जाएगा। साथ ही संपत्ति फ्रीज करने की प्रक्रिया के बाद यहां सरकारी इमारत बनाने की योजना है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि शहर में नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।