Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Punjab ›   Amritsar News ›   Mahadev Betting App Case CBI in Amritsar accused used to swindle US citizens

महादेव बेटिंग ऐप केस: अमृतसर पहुंची सीबीआई, अमेरिकी नागरिकों को टेक सपोर्ट के नाम पर लगाते थे चूना

Sat, 14 Nov 2026 03:07 PM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर
संवाद न्यूज एजेंसी, अमृतसर Published by: Nivedita Updated Sat, 14 Nov 2026 03:07 PM IST
सार

महादेव बेटिंग ऐप मामले में सीबीआई ने शनिवार को अमृतसर के अलावा देश में 33 स्थानों पर छापा मारा। सीबीआई टीम ने मोबाइल फोन, लैपटॉप, डिजिटल उपकरण और बैंकिंग से जुड़े दस्तावेजों की तलाशी ली गई।

विज्ञापन
Mahadev Betting App Case CBI in Amritsar accused used to swindle US citizens
सीबीआई - फोटो : ANI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के महादेव बेटिंग ऐप मामले की जांच का दायरा बढ़ते हुए अमृतसर तक पहुंच गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने देशभर में एक साथ 33 ठिकानों पर छापेमारी की। 

विज्ञापन


इस कार्रवाई के तहत अमृतसर में बटाला रोड निवासी अक्षय महाजन के घर भी दबिश दी गई। टीम ने वहां से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। अक्षय महाजन पर अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह से जुड़े होने का आरोप है। वह मेसर्स डिजिकैप्स द फ्यूचर ऑफ डिजिटल नामक कॉल सेंटर का अकाउंट और तकनीकी कामकाज संभालता था। 
विज्ञापन


आरोप है कि इस गिरोह ने खालसा कॉलेज फॉर वूमेन के सामने स्थित ग्लोबल टावर की पहली मंजिल पर फर्जी कॉल सेंटर बनाया हुआ था। यहां से अमेरिकी नागरिकों को टेक सपोर्ट देने के नाम पर निशाना बनाया जाता था।
विज्ञापन
विज्ञापन


कंप्यूटर और बैंक खातों का रिमोट एक्सेस लेकर करते थे ठगी
जांच के अनुसार, गिरोह के सदस्य कंप्यूटर और बैंक खातों का रिमोट एक्सेस लेकर लोगों से ठगी करते थे। अब तक करीब 350 करोड़ रुपये क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में ट्रांसफर करवाए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अक्षय महाजन और उसका परिवार विदेश जा चुका है। सीबीआई की टीम ने उसके घर से मिले डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों को जांच के लिए कब्जे में लिया है। 

यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मुख्य प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद की गई। चंद्राकर को हाल ही में ओमान से भारत लाया गया था। पूछताछ में देशभर में सक्रिय सट्टा पैनल संचालकों, हवाला कारोबारियों और अवैध लेनदेन से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने अलग-अलग ठिकानों को चिह्नित किया।


म्यूल खातों से विदेश भेजी जा रही थी रकम 
जांच में सामने आया है कि सट्टेबाजी से अर्जित रकम को ठिकाने लगाने के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन खातों के जरिये रकम को अलग-अलग जगह ट्रांसफर करने के बाद हवाला नेटवर्क के माध्यम से विदेश भेजा जाता था। सीबीआई अब जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच कर इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed