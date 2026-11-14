महादेव बेटिंग ऐप केस: अमृतसर पहुंची सीबीआई, अमेरिकी नागरिकों को टेक सपोर्ट के नाम पर लगाते थे चूना

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के महादेव बेटिंग ऐप मामले की जांच का दायरा बढ़ते हुए अमृतसर तक पहुंच गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की टीम ने देशभर में एक साथ 33 ठिकानों पर छापेमारी की।

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इस कार्रवाई के तहत अमृतसर में बटाला रोड निवासी अक्षय महाजन के घर भी दबिश दी गई। टीम ने वहां से पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज कब्जे में लिए हैं। अक्षय महाजन पर अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह से जुड़े होने का आरोप है। वह मेसर्स डिजिकैप्स द फ्यूचर ऑफ डिजिटल नामक कॉल सेंटर का अकाउंट और तकनीकी कामकाज संभालता था।आरोप है कि इस गिरोह ने खालसा कॉलेज फॉर वूमेन के सामने स्थित ग्लोबल टावर की पहली मंजिल पर फर्जी कॉल सेंटर बनाया हुआ था। यहां से अमेरिकी नागरिकों को टेक सपोर्ट देने के नाम पर निशाना बनाया जाता था।जांच के अनुसार, गिरोह के सदस्य कंप्यूटर और बैंक खातों का रिमोट एक्सेस लेकर लोगों से ठगी करते थे। अब तक करीब 350 करोड़ रुपये क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में ट्रांसफर करवाए जाने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अक्षय महाजन और उसका परिवार विदेश जा चुका है। सीबीआई की टीम ने उसके घर से मिले डिजिटल उपकरणों और दस्तावेजों को जांच के लिए कब्जे में लिया है।यह कार्रवाई महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मुख्य प्रवर्तक सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के बाद की गई। चंद्राकर को हाल ही में ओमान से भारत लाया गया था। पूछताछ में देशभर में सक्रिय सट्टा पैनल संचालकों, हवाला कारोबारियों और अवैध लेनदेन से जुड़े नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलने के बाद सीबीआई ने अलग-अलग ठिकानों को चिह्नित किया।जांच में सामने आया है कि सट्टेबाजी से अर्जित रकम को ठिकाने लगाने के लिए म्यूल बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन खातों के जरिये रकम को अलग-अलग जगह ट्रांसफर करने के बाद हवाला नेटवर्क के माध्यम से विदेश भेजा जाता था। सीबीआई अब जब्त किए गए डिजिटल उपकरणों और बैंकिंग रिकॉर्ड की जांच कर इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है।