Chandigarh News: वैक्सीन की सुरक्षा के लिए चंडीगढ़ ने बनाया नया कोल्ड चेन मॉडल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. मंजीत सिंह ने बताया कि टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना जरूरी होता है। वैक्सीन कैरियर में रखे जाने वाले आइस पैक डीप फ्रीजर में माइनस तापमान पर जमाए जाते हैं। इन्हें सीधे कैरियर में रखने पर तापमान 2 डिग्री से नीचे जा सकता है, जिससे कुछ टीके जमकर खराब हो सकते हैं।इस खतरे को कम करने के लिए चंडीगढ़ ने चार मंजिला स्टेनलेस स्टील का कंडीशनिंग स्टेशन बनाया है। इसमें एक बार में 36 आइस पैक को निर्धारित तापमान के लिए तैयार किया जा सकता है। पहले कई स्वास्थ्य केंद्रों में आइस पैक को टेबल या वॉश बेसिन में रखकर कंडीशन किया जाता था, जिससे स्वच्छता और जगह की समस्या रहती थी।नए मॉडल में पानी की निकासी, चारों तरफ हवा के प्रवाह और साफ-सफाई की व्यवस्था है। पहियों के कारण इसे आसानी से स्थानांतरित भी किया जा सकता है। विभाग के अनुसार इससे प्रक्रिया तेज होगी और वैक्सीन के दूषित होने या जरूरत से ज्यादा ठंडे होने का खतरा कम होगा।